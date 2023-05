Journée Portes Ouvertes Aérodrome Le Creux de la Thine, 11 juin 2023, Albon.

Albon,Drôme

Les bénévoles passionnés qui font vivre l’aérodrome feront découvrir le site et les diverses activités pratiquées au sein de leurs associations..

2023-06-11 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-11 18:00:00. .

Le Creux de la Thine

Albon 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The passionate volunteers who bring the airfield to life will be showing off the site and the various activities practiced by their associations.

Los apasionados voluntarios que mantienen vivo el aeródromo mostrarán a los visitantes el recinto y las diversas actividades organizadas por sus asociaciones.

Die begeisterten Freiwilligen, die den Flugplatz am Leben erhalten, werden den Ort und die verschiedenen Aktivitäten, die in ihren Vereinen ausgeübt werden, vorstellen.

Mise à jour le 2023-05-25 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche