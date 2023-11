May B L’ARC SCENE NATIONALE, 3 février 2024, LE CREUSOT.

May B L’ARC SCENE NATIONALE. Un spectacle à la date du 2024-02-03 à 20:00 (2024-02-03 au ). Tarif : 24.2 à 24.2 euros.

Cela fait 40 ans que May B sillonne les continents. Ce chef-d’œuvre à la frontière entre danse et théâtre met en scène une meute de dix humains aux visages blafards, qui circulent et se heurtent, donnant à voir une vision cruelle et lucide de l’humain. Ils sont pieds nus, sur un sol poussiéreux, vêtus de tuniques auparavant blanches, les yeux grands ouverts. Ils vivent à la fois comme un groupe et sont néanmoins atomisés. Mêlant le tragique, l’humour et le cynisme, cette pièce bouleverse encore aujourd’hui les codes, parle de manière crue et sans détours de la condition humaine, convoque fantaisie et absurde. Maguy Marin rêvait de mettre en scène les clochards célestes de Samuel Beckett. L’écrivain lui donne alors son aval et lui glisse un conseil : prendre toutes les libertés avec son œuvre. May B ne peut laisser indifférent, touchant au point sensible d’un questionnement universel. Une référence incontournable à vivre et revivre. Tout public à partir de 12 ans Durée: 1h30 Accès PMR : 03 85 55 13 11 Maguy Marin

L’ARC SCENE NATIONALE LE CREUSOT ESPLANADE FRANÇOIS MITTERRAND Saône-et-Loire

24.2

EUR24.2.

