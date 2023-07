Visite guidée du Crescent Club de Jazz Le Crescent Saint-Clément, 16 septembre 2023, Saint-Clément.

Visite guidée du Crescent Club de Jazz Samedi 16 septembre, 14h00, 15h30, 17h00 Le Crescent Entrée libre

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Crescent Club de Jazz vous ouvre ses portes pour une visite guidée samedi 16 septembre à 14h, 15h30 et 17h. Venez découvrir un lieu qui fait figure d’exception et se positionne comme l’une des plus belles salles de jazz en France et l’une des mieux équipées.

Le Crescent Place Saint-Pierre 71000 Mâcon Saint-Clément 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 39 08 45 http://www.lecrescent.net Le Crescent Club de Jazz et Musiques improvisées, créé à Mâcon en 1995, a considérablement évolué pour devenir un lieu à portée locale, nationale et internationale. La structure presque familiale qui accueillait son public dans les caves de la rue Rambuteau à Mâcon, est aujourd’hui implantée en plein cœur du centre-ville, place Saint-Pierre. Ce nouveau lieu ouvert en 2014 fait figure d’exception et permet de situer le Crescent comme une des plus belles salles de jazz en France et l’une des mieux équipées. À la fois cosy et spacieux, le club est un espace de 400 m2 de caves voûtées en pierres apparentes, au charme surprenant et chaleureux avec une capacité d’accueil de 125 personnes assises et 260 debout.

© Michel Pelletier