Le Nouvel an du Crescent ! Orchestre Soul, pop, funk, rock Le Crescent Mâcon, 31 décembre 2023, Mâcon.

Mâcon Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 22:00:00

fin : 2023-12-31 02:30:00

.

Vous cherchez LA soirée absolue pour ce fameux 31 décembre ? Vous savez, cet évènement surfait qui est censé vous faire oublier tous vos pêchés de l’année passée pour vous emmener vers une interminable listes de bonnes résolutions que vous tiendrez 3 jours… Ne cherchez plus, nous avons la solution. Au Crescent, pas de faux espoirs, que des certitudes. La garantie de transiter avec souplesse le passage vers cette nouvelle année, avec du lourd sur scène rien que pour vous.

Une équipe de musiciens super doués emmenées par deux chanteuses super classes pour ambiancer la soirée et une sélection sur mesure de tubes plus ou moins connus de soul, pop, funk, rock voire même de quelques reprises de la compile 1992 des meilleures chansons de baluches… Du Stevie à Prince, en passant par les Rita Mitsousko, Katerine, Bruno Mars ou Beyoncé, il y en aura pour tous les goûts…

Allez, on enfile son habit de lumière et on vient bouger son corps dans l’une des plus jolies caves du quartier !

L’Orchestre du Crescent : Célia Forestier – chant, Garance Feu – chant,Eric Prost – saxophone ténor, Lou Lecaudey – trombone, Aurélien Joly – trompette, Romain Baret – guitare, Thibaut François – guitare, Vincent Girard – basse, Clément Drigon – batterie.

Tarif unique 18 euros

Moins de 12 ans : gratuit

EUR.

Le Crescent Place Saint-Pierre

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2023-12-20 par Département 71/Direction Attractivité – Mission Tourisme (coordination)