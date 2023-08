SOIRÉE DES VENDANGES Le Crès, 14 septembre 2023, Le Crès.

Le Crès,Hérault

JEUDI 14 SEPT dès 18H, la soirée des vendanges au Mas du Pont !.

2023-09-14 fin : 2023-09-14 . .

Le Crès 34920 Hérault Occitanie



THURSDAY 14 SEPT from 6pm, the harvest evening at Mas du Pont!

JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE A PARTIR DE LAS 18.00 h, velada de vendimia en el Mas du Pont

DONNERSTAG 14. SEPT ab 18H, der Abend der Weinlese auf Mas du Pont!

Mise à jour le 2023-08-23 par OT MONTPELLIER