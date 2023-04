SOIRÉE TRANSBORDER 1 Rue des Genévriers, 25 mai 2023, Le Crès.

La soirée dédiée au projet « transborder » se tiendra le jeudi 25 mai à partir de 19h dans les locaux du What A Trip !, situés au 1 rue du genevrier, 34 920 Le Crès..

2023-05-25 à 19:00:00 ; fin : 2023-05-25 23:00:00. .

1 Rue des Genévriers

Le Crès 34920 Hérault Occitanie



The evening dedicated to the project « transborder » will be held on Thursday, May 25 from 7pm in the premises of What A Trip!, located at 1 rue du genevrier, 34 920 Le Crès.

La velada dedicada al proyecto « transfronterizo » se celebrará el jueves 25 de mayo a partir de las 19.00 horas en las oficinas de What A Trip!, situadas en 1 rue du genevrier, 34 920 Le Crès.

Der dem Projekt « transborder » gewidmete Abend findet am Donnerstag, den 25. Mai, ab 19 Uhr in den Räumlichkeiten von What A Trip! statt, die sich in 1 rue du genevrier, 34 920 Le Crès, befinden.

