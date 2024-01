ADO.COM – LA MISS Le Crès, vendredi 23 février 2024.

ADO.COM – LA MISS Le Crès Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 19:45:00

fin : 2024-02-23 21:00:00

C’est la fifille à son papa, sa princesse… Mais rapidement elle s’est transformée en ado. Et là tout se complique.

Pas facile tous les jours la cohabitation entre ados et parents, mais c’est une aventure à ne pas louper.

Deux générations qui ne se comprennent pas toujours mais qui se complètent tellement bien. Venez donc partager le quotidien de cette ado et de son papa pour des scènes qui ne seront pas sans vous rappeler ce que vous vivez à la maison… Pour le meilleur et pour le rire

Les 23 Fév & 2 Mars à 19h45

EUR.

Mas du Pont

Le Crès 34920 Hérault Occitanie



L’événement ADO.COM – LA MISS Le Crès a été mis à jour le 2024-01-19 par OT MONTPELLIER