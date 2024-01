MUCIRQ’HALL Le Crès, mercredi 21 février 2024.

MUCIRQ’HALL Le Crès Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 20:30:00

fin : 2024-02-21 22:00:00

Une plongée dans la tête d’un petit homme au cerveau inadapté, dont la naïveté et la sincérité rappellent un Jacques Villeret !

Un seule en scène musical, comique et acrobatique !

Quand la répétition d’une pièce de théâtre se transforme en numéro de music-hall, ou comment monter un spectacle quand on est seule avec sa barre, son cerceau et ses ambitions.

La solution, Clémence Peyron l’a trouvée on prend ses rêves à deux mains, et on se débrouille ! Plus polyvalente que jamais, cette artiste nous livre un seule-en-scène hallucinant, multiplie les performances, les situations cocasses, et enchaîne avec fluidité des numéros divers et variés, au point qu’on finit par se demander combien elles sont en réalité. Une seule protagoniste, mais des talents multiples, pour un spectacle digne des plus grands cabarets. Clémence dessine, chante, danse, joue du violon, manie le cerceau, la barre et le tissu aérien avec dextérité, mais surtout elle nous fait rire, sourire et partage avec générosité son univers décalé pour offrir au spectateur un moment suspendu, hors du temps et des codes de la société d’aujourd’hui.

Mer 21 Fév à 20h30

EUR.

Mas du Pont

Le Crès 34920 Hérault Occitanie



L’événement MUCIRQ’HALL Le Crès a été mis à jour le 2024-01-19 par OT MONTPELLIER