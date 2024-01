LE TOUT PETIT PRINCE MINUSCULE Le Crès, mardi 20 février 2024.

LE TOUT PETIT PRINCE MINUSCULE Le Crès Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-20 20:30:00

fin : 2024-02-20 22:00:00

Une plongée dans la tête d’un petit homme au cerveau inadapté, dont la naïveté et la sincérité rappellent un Jacques Villeret !

Une plongée dans la tête d’un petit homme au cerveau inadapté, dont la naïveté et la sincérité rappellent un Jacques Villeret !

Poétique, drôle et terrifiant à la fois, le parcours d’un homme trop petit confronté à un univers bien trop grand pour lui… Sa découverte et son ouverture au monde, à l’amour, vous ramène aux essentiels de la vie.

Car malgré son trajet chaotique, ce petit homme garde toujours à l’esprit que finalement « c’est moins grave que si c’était pire »… Depuis cinq saisons déjà, cet inoubliable tout petit prince étonne, fait rire et bouleverse le public.

Vous ne ressortez pas complètement indemne de cette pièce qui jette un trouble sur la perception de la norme et de la différence, mais vous n’êtes pas moins ébloui par la force qu’une vie minuscule peut opposer à la violence du monde. Voici peut-être une ultime occasion de venir découvrir cette autre facette de l’écriture d’Yves Cusset, connu comme humoriste philosophe, et qui vous livre ici une version iconoclaste du mythe du petit prince

Mar 20 Fév à 20h30

EUR.

Mas du Pont

Le Crès 34920 Hérault Occitanie



L’événement LE TOUT PETIT PRINCE MINUSCULE Le Crès a été mis à jour le 2024-01-19 par OT MONTPELLIER