SOIRÉE INOUBLIABLE POUR LA ST VALENTIN Le Crès, mercredi 14 février 2024.

Début : 2024-02-14 20:00:00

Que diriez vous d’un spectacle pour la Saint-Valentin ?

Une pépite d’humour décalée, à la bonne humeur garantie, classée parmi les 5 » bonnes pioches » de la Marseillaise (Festival Avignon off 2012) et sélectionnée par le jury du Printemps du rire de Toulouse 2014.

Une thérapie qui dérape en fous rires avec un couple improbable et un coach aux méthodes aussi absurdes que douteuses…

Afin de pimenter leur couple, Yanis et Tessa font appel à Nathan, fraîchement élu « Coach de l’amour »et aux méthodes très particulières.

Au travers de bilans d’incompétences, de tests savoureusement décalés, et d’hypnose indienne, vous plongerez dans les coulisses de la vie de couple, avec ses joies, sa mauvaise foi, ses règlements de comptes…

Assistez aux tribulations de ce trio infernal et soyez les témoins privilégiés de séances hilarantes…au dénouement original et surprenant !

Mer 14 Fév à 20h00 – En formule Spectacle Seul ou Dîner Spectacle

Une fois vos billets dîners spectacles achetés, confirmation réservation obligatoire auprès de la restauration par SMS au 06 20 86 82 69

Réservez vite ! Places limitées pour les dîners spectacles !

MENU DÎNER-SPECTACLE

Cocktail Roméo et Juliette et amuses-bouches

ENTREE

Cassolette de filet de bar, noix de St Jacques & crevettes,

crème citron et gingembre, salade d’épinards, vinaigrette à l’huile de noisettes

PLAT

Poulet sauce au lait de coco citronnelle & purée de citron vert confit au Combava,Timbale de riz noir

DESSERT

Ivoire mangue passion

Mas du Pont

Le Crès 34920 Hérault Occitanie



L’événement SOIRÉE INOUBLIABLE POUR LA ST VALENTIN Le Crès a été mis à jour le 2024-01-18 par OT MONTPELLIER