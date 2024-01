QUI A PEUR DU GRAND GENTIL LOUP ? Le Crès, jeudi 15 février 2024.

QUI A PEUR DU GRAND GENTIL LOUP ? Le Crès Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-15 15:30:00

fin : 2024-02-15 16:15:00

Seul en haut de la montagne, dans sa tanière, Norbert n’a pas d’amis. Il fait peur !

Pourtant ce grand gentil loup ne pense qu’à jouer et à se rendre utile.

Seul en haut de la montagne, dans sa tanière, Norbert n’a pas d’amis. Il fait peur !

Pourtant ce grand gentil loup ne pense qu’à jouer et à se rendre utile.

Saura-t-il se faire accepter par Pierrette, la fermière, et déjouer les pièges de Narcisse, l’agneau aussi vaniteux qu’égoïste, ou de Filochard, renard fourbe et rusé ?

En mêlant musique originale, conte, chansons et scènes comiques, le spectacle estampillé « jeune public » s’appuie sur un double niveau de lecture séduire les enfants en distrayant leurs parents.

Durée 45 mn A partir de 3 ans

EUR.

Mas du Pont

Le Crès 34920 Hérault Occitanie



L’événement QUI A PEUR DU GRAND GENTIL LOUP ? Le Crès a été mis à jour le 2024-01-22 par OT MONTPELLIER