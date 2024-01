HAPPY END Le Crès, samedi 27 janvier 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 19:30:00

fin : 2024-01-27 21:00:00

Et si un sanglier pouvait sauver votre couple ?

Elo et Max sont sur la route pour un weekend en amoureux. Après 15 ans de vie commune, la passion des débuts s’est effritée. Normal. Heureusement, un sanglier va croiser leur chemin et leur permettre de faire, plus tôt que prévu, le bilan de leur couple. L’amour c’est beau … Mais ça s’entretient !! Et pour réussir un Happy End, il faudra y mettre du sien !

Les 27 Jan / 3 & 10 Fév à 19h30

Mas du Pont

Le Crès 34920 Hérault Occitanie



