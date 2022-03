Le crépuscule des chauve-souris Propriété régionale du Bois Saint Martin Émerainville Catégories d’évènement: Émerainville

Le crépuscule des chauve-souris Victimes de leur mauvaise réputation et aujourd’hui menacées d’extinction, les chauves-souris sont pourtant fascinantes et ont beaucoup à nous apprendre. Nous vous proposons de découvrir ce curieux petit mammifère lors d’une promenade crépusculaire entre la Marne et le lac de Vaire-sur-Marne. Une occasion unique de vous réconcilier avec cet animal hors du commun ! Sortie nature coorganisée par l’Agence des Espaces Verts d’Île de France et l’association R.E.N.A.R.D. pour la découverte de ces mammifères méconnus. Propriété régionale du Bois Saint Martin 1, allée du Berdoudou, 77184 Emerainville Émerainville Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-25T21:00:00 2022-06-25T23:00:00

