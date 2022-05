Le crépuscule aux carrières de la Lie… Entre Histoire et Légende du Mâconnais La Roche-Vineuse, 2 juillet 2022, La Roche-Vineuse.

Le crépuscule aux carrières de la Lie… Entre Histoire et Légende du Mâconnais Les Carrière de la Lie Impasse des Pérelles La Roche-Vineuse

2022-07-02 – 2022-07-02 Les Carrière de la Lie Impasse des Pérelles

La Roche-Vineuse Saône-et-Loire

Les carrières de la Lie représentent un site naturel et historique exceptionnel, depuis presque 2000 ans. Utilisé dès le 1er siècle pour l’extraction de blocs de calcaire qui étaient utilisés pour la fabrication de sarcophages, le site est aujourd’hui réputé pour ses orchidées qui poussent chaque année entre mai et juin.

Nous découvrirons le site en fin de journée, lorsque les ombres et l’obscurité prennent le site d’assaut… Dans cette atmosphère si particulière, nous partagerons non seulement l’histoire, mais aussi les légendes et contes du Mâconnais autour d’un bon verre de vin.

Réservez votre visite.

https://www.billetweb.fr/les-carrieres-de-la-lie-au-crepuscule1

Les carrières de la Lie représentent un site naturel et historique exceptionnel, depuis presque 2000 ans. Utilisé dès le 1er siècle pour l’extraction de blocs de calcaire qui étaient utilisés pour la fabrication de sarcophages, le site est aujourd’hui réputé pour ses orchidées qui poussent chaque année entre mai et juin.

Nous découvrirons le site en fin de journée, lorsque les ombres et l’obscurité prennent le site d’assaut… Dans cette atmosphère si particulière, nous partagerons non seulement l’histoire, mais aussi les légendes et contes du Mâconnais autour d’un bon verre de vin.

Réservez votre visite.

Les Carrière de la Lie Impasse des Pérelles La Roche-Vineuse

dernière mise à jour : 2022-04-25 par