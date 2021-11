Le crémant sous toutes ses coutures Épineuil, 12 novembre 2021, Épineuil.

Le crémant sous toutes ses coutures Rue du Clos de Quincy Domaine Dominique Gruhier Épineuil

2021-11-12 19:00:00 – 2021-11-12 23:00:00 Rue du Clos de Quincy Domaine Dominique Gruhier

Épineuil 89700 Épineuil

EUR 20 20 Les fêtes approchent : c’est le retour des apéritifs au coin du feu et des longues soirées d’hiver. Et pour en profiter quoi de mieux qu’une coupe de crémant qui anime les esprits ?

Dominique Gruhier vous invite à venir découvrir la gamme d’effervescents du domaine à l’occasion d’une dégustation commentée, accompagnée de mets délicats : de belles huitres Tsarskaya n°2, du foie gras et des truffes bourguignons afin de retrouver ces saveurs festives et pétillantes.

+33 3 86 55 32 51

