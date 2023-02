LE CREDIT ESSAION – SALLE THEATRE, 6 février 2023, PARIS.

Un spectacle à la date du 2023-02-06 au 2023-02-14 21:00. Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

ESSAION – SALLE THEATRE PARIS 6, RUE PIERRE-AU-LARD 75004

Et vous jusqu’où iriez-vous pour obtenir un crédit ?

Après avoir expliqué l’urgence de la situation et plaidé sa cause, le client, à bout d’arguments, trouve un moyen tout à fait inattendu pour faire céder le banquier. A partir de là, tout dérape ! La situation banale que nous avons tous vécue explose dans un enchaînement de situations tragi-comiques. « L’intérêt de cette pièce réside dans le fait que le rapport entre les deux protagonistes va bien au-delà du rapport « Conseiller-Client ». L’un étant très normé dans un monde capitaliste avec des valeurs morales, l’autre étant dans un monde humain avec de la poésie et de l’imagination… » Pierre Lericq

Comédie , à partir de 10 ans

Durée: 1H20

Auteur: Jordi Galceran, adaptation Eric Civanyan

Avec : Jean-Pierre Bugnon, Sylvain Bugnon

Mise en scène : Pierre Lericq

.2023-02-14.

