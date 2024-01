This Is the End / Rencontre avec Vincent Dieutre Le Cratère Toulouse, vendredi 1 mars 2024.

*Dans le cadre du Colloque ENSAV *

This Is the End, de Vincent Dieutre / 1h48 / France / Avec Dino Koutsolioutsos, Vincent Dieutre, Eva Truffaut, Jean-Marc Barr, Nelson Bourrec Carter, Geoffrey Carey, Elina Löwensohn, Kate Moran

Synopsis : Découverte d’un Los Angeles sous pandémie par le cinéaste Vincent Dieutre, sur les traces d’un ancien amour. Entre road-movie et journal de bord, une méditation sur l’époque telle qu’elle chute.

« Car pendant ce temps-là, dans la petite salle oubliée du The End Poetry Lounge, des poètes disent des textes qui auscultent l’état peu glorieux de ce pays et de cette ville en attente de catastrophe. Car ici aussi, dirait-on, quelque chose n’en finit pas de finir. Sécheresse, incendies, virus, les hélicos de la police rodent, les serpents assoiffés se réfugient dans les piscines. A Hollywood, tout est encore fermé, confiné. Une sourde menace pèse sur la ville, derrière les stores. Informulable, informulée, mais qui donne à ce voyage sa teinte d’élégie urgente et de légère mais palpable angoisse. Le Big One ? La fin des temps des télévangélistes ? peu importe au fond. » Extrait du dossier de presse

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse

