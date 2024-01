Les lignes intérieures / Rencontre avec Pierre-Yves Vandeweerd Le Cratère Toulouse, jeudi 29 février 2024.

Début : 2024-02-29T20:00:00+01:00 – 2024-02-29T22:00:00+01:00

*Dans le cadre du Colloque ENSAV *

Les lignes intérieures, de Pierre-Yves Vandeweerd / 1h27 / France

Synopsis : Tourné au pied du mont Ararat, un essai documentaire à la beauté âpre signé Pierre-Yves Vandeweerd, qui croise les témoignages d’exilés yézidis et arméniens.

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse

