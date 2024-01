Le Masque du démon Le Cratère Toulouse, jeudi 22 février 2024.

Le Masque du démon, de Mario Bava / 1h27 / Italie / Avec Barbara Steele, John Richardson, Andrea Checchi, Ivo Garrani, Arturo Dominici, Enrico Olivieri, Antonio Pierfederici, Tino Bianchi, Clara Bindi, Mario Passante, Renato Terra, Germana Dominici, Nando Gazzolo

Synopsis : Dans la Moldavie du XVIIe siècle, la princesse Asa Vajda, soupçonnée de sorcellerie, est condamnée par l’Inquisition et meurt en maudissant sa propre famille, responsable de son sort. Au XIXe siècle, les docteurs Kruvajan et Gorobec, en route pour un congrès médical, découvrent en chemin le cercueil d’Asa et la réveillent par inadvertance. Celle-ci entreprend alors méthodiquement de se venger…

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse

Cinéma Toulouse