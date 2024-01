La Fille qui en savait trop / Rencontre avec Cédric Lépine* et l’équipe du Cratère Le Cratère Toulouse, jeudi 22 février 2024.

*Critique de cinéma indépendant

La Fille qui en savait trop, de Mario Bava / 1h30 / Italie / Avec John Saxon, Letícia Román, Valentina Cortese, Dante DiPaolo, Titti Tomaino

Synopsis : Jeune Américaine en vacances à Rome, Nora Davis assiste impuissante à un meurtre. Personne ne croyant son témoignage, elle se met à accumuler les indices afin de prouver sa bonne foi. Petit à petit, ce jeu de piste la met sur la voie de la prochaine victime : elle-même…

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse

