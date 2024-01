Les veilleurs de tourbières / Rencontre avec Pascale Fossat-Boutet et Isabelle Dario Le Cratère Toulouse, jeudi 8 février 2024.

Les veilleurs de tourbières / Rencontre avec Pascale Fossat-Boutet et Isabelle Dario En partenariat avec Nature en Occitanie dans le cadre de la journée Mondiale des Zones Humides (prise en charge billet de la réalisatrice) Jeudi 8 février, 20h00 Le Cratère Achat des billets sur place ou en ligne

Début : 2024-02-08T20:00:00+01:00 – 2024-02-08T22:30:00+01:00

Les veilleurs de tourbières, de Pascale Fossat / 1h14 / France

Synopsis : Le film « Les veilleurs de tourbières », raconte la vie de Jean-Michel Parde, un écologiste convaincu. Après avoir observé les ours du monde entier, atteint de la maladie de Lyme, il est revenu chez lui sauver les zones humides du plateau de Lannemezan. Ce sont des terres délaissées, que l’on retrouve dans les noms de lieux gascons, que l’on dit peuplées de sorcières et d’êtres marginaux, dont l’histoire, d’après les spécialistes, remonte à la nuit des temps.

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse

