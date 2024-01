Chantons sous la pluie / Ma Classe au cinéma Le Cratère Toulouse, mercredi 7 février 2024.

Chantons sous la pluie / Ma Classe au cinéma La séance est suivie d’un échange autour du film Mercredi 7 février, 14h00 Le Cratère Achat des billets sur place ou en ligne

Début : 2024-02-07T14:00:00+01:00 – 2024-02-07T16:00:00+01:00

Fin : 2024-02-07T14:00:00+01:00 – 2024-02-07T16:00:00+01:00

La séance est suivie d’un échange autour du film

Chantons sous la pluie, de Stanley Donen, Gene Kelly / 1h43 / États-Unis / Avec Gene Kelly, Donald O’Connor, Debbie Reynolds, Jean Hagen, Millard Mitchell

Synopsis : Les films muets laissent place aux films parlants – et le danseur devenu chanteur (Gene Kelly) est lui aussi pris dans cette transition compliquée, tout comme son ami (Donald O’Connor), sa petite amie (Debbie Reynolds) et sa désagréable co-star (Jean Hagen).

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ Le Cratère, cinéma d'Art et d'Essai à Toulouse. Cinéma associatif

