Portrait de la jeune fille en feu / Rencontre avec les étudiants d’IeProud et Posculture Le Cratère Toulouse, mardi 6 février 2024.

Portrait de la jeune fille en feu, de Céline Sciamma / 2h02 / France / Avec Noémie Merlant, Adèle Haenel, Luàna Bajrami, Valeria Golino, Christel Baras, Armande Boulanger, Guy Delamarche, Clément Bouyssou, Michèle Clément, Cécile Morel

Synopsis : 1770. Marianne est peintre et doit réaliser le portrait de mariage d’Héloïse, une jeune femme qui vient de quitter le couvent. Héloïse résiste à son destin d’épouse en refusant de poser. Marianne va devoir la peindre en secret. Introduite auprès d’elle en tant que dame de compagnie, elle la regarde.

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse

