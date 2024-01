Minuscule – La vallée des fourmis perdues / Vendredi c’est permis ! Le Cratère Toulouse, vendredi 2 février 2024.

Minuscule – La vallée des fourmis perdues / Vendredi c’est permis ! En partenariat avec L’Ecole Calas Dupont Tarif unique à 4€ Vendredi 2 février, 16h30 Le Cratère Achat des billets sur place ou en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-02T16:30:00+01:00 – 2024-02-02T19:00:00+01:00

Minuscule – La vallée des fourmis perdues, de Hélène Giraud, Thomas Szabo / 1h22 / France / Avec John DeCantis, Suzy Wilson

Synopsis : Dans une paisible forêt, les reliefs d’un pique-nique déclenchent une guerre sans merci entre deux bandes rivales de fourmis convoitant le même butin : une boîte de sucres ! C’est dans cette tourmente qu’une jeune coccinelle va se lier d’amitié avec une fourmi noire et l’aider à sauver son peuple des terribles fourmis rouges…

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie Le Cratère, cinéma d'Art et d'Essai à Toulouse. Cinéma associatif

Cinéma Toulouse