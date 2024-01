Prendre soin de la Terre / Rencontre avec Guy Chapouillié Le Cratère Toulouse, jeudi 1 février 2024.

Début : 2024-02-01T19:30:00+01:00 – 2024-02-01T21:30:00+01:00

Prendre soin de la Terre, de Guy Chapouillié / 2h05 / France

Synopsis : Dans un monde épuisé par l’agriculture industrielle, Guy Chapouillié a rencontré des paysans heureux, dans la différence et la diversité de leurs paroles, de leurs gestes et de leurs sites, mais très proches par le commun de leur engagement : faire autrement pour prendre soin de la terre, pour prendre soin de soi et des autres. Il s’agit d’une rupture avec le productivisme dévastateur loin de contraindre la nature mais de vivre avec, sans l’épuiser. C’est un nouveau chant de la terre, une symphonie du vivant.

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie

Cinéma Toulouse