Édouard Louis, ou la transformation / Rencontre avec François Caillat Le Cratère Toulouse, 29 janvier 2024 19:30, Toulouse.

Édouard Louis, ou la transformation / Rencontre avec François Caillat Lundi 29 janvier 2024, 20h30 Le Cratère Achat des billets sur place ou en ligne

Dans le cadre du Festival DIAM

Édouard Louis, ou la transformation, de François Caillat / 1h10 / France / Avec Édouard Louis

Synopsis : Edouard Louis, ou la transformation raconte la métamorphose d’un garçon, issu d’un milieu sous-prolétaire picard, en star de la vie culturelle française. Edouard Louis, devenu en quelques années l’écrivain porte-parole d’une génération, engage chacun de nous à faire de la transformation permanente un nouveau mode d’existence.

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.com/edouard-louis-ou-la-transformation »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.fr?nc=0011&lang=fr&ids=12394&ps=EMS0011 »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-29T20:30:00+01:00 – 2024-01-29T22:30:00+01:00

2024-01-29T20:30:00+01:00 – 2024-01-29T22:30:00+01:00

Cinéma Toulouse