Jigeen Ni, La voie des femmes / Rencontre avec Adrien Cotonat Le Cratère Toulouse, 26 janvier 2024 19:30, Toulouse.

Jigeen Ni, La voie des femmes / Rencontre avec Adrien Cotonat Vendredi 26 janvier 2024, 20h30 Le Cratère Achat des billets sur place ou en ligne

En partenariat avec Cinéphilae

Jigeen Ni, La voie des femmes, de Adrien Cotonat / 1h15 / France

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.com/jigeen-ni-la-voie-des-femmes »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.fr?nc=0011&lang=fr&ids=12461&ps=EMS0011 »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-26T20:30:00+01:00 – 2024-01-26T22:30:00+01:00

2024-01-26T20:30:00+01:00 – 2024-01-26T22:30:00+01:00

Cinéma Toulouse