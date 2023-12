La Zone d’intérêt / Rencontre avec Jonathan Glazer Le Cratère Toulouse, 17 janvier 2024 19:00, Toulouse.

La Zone d’intérêt / Rencontre avec Jonathan Glazer Mercredi 17 janvier 2024, 20h00 Le Cratère Achat des billets sur place ou en ligne

Présenté en avant-première, la rencontre est en visionnement

La Zone d’intérêt, de Jonathan Glazer / 1h46 / Royaume-Uni / Avec Christian Friedel, Sandra Hüller, Medusa Knopf, Daniel Holzberg, Ralph Herforth

Synopsis : Seconde Guerre mondiale. L’histoire d’amour compliquée entre un officier nazi et la femme d’un kapo. Ce dernier tente de contourner l’horreur génocidaire mais il commence à avoir des soupçons envers son épouse.

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.com/la-zone-d-interet »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.fr?nc=0011&lang=fr&ids=12221&ps=EMS0011 »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-17T20:00:00+01:00 – 2024-01-17T22:00:00+01:00

2024-01-17T20:00:00+01:00 – 2024-01-17T22:00:00+01:00

Cinéma Toulouse