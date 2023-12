Testament / Rencontre avec Guy Chapouillié Le Cratère Toulouse, 11 janvier 2024 18:30, Toulouse.

Testament / Rencontre avec Guy Chapouillié Jeudi 11 janvier 2024, 19h30 Le Cratère Achat des billets sur place ou en ligne

Les Conversations de l’ENSAV

Testament, de Denys Arcand / 1h55 / Canada / Avec Rémy Girard, Sophie Lorain, Marie-Mai, Yves Jacques, Johanne-Marie Tremblay

Synopsis : Dans une ère de rectitude politique, d’évolution identitaire, de protestations, de scandales culturels, de militantisme, de tempêtes médiatiques et autres contestations, un homme âgé ayant perdu la foi en l’humanité est à la recherche de nouveaux repères qui pourraient l’apaiser.

Contre le politiquement correct, la méthode Arcand est la meilleure. Cela se passe au Québec, c’est-à-dire partout. On attend l’équivalent chez nous. Il n’est pas interdit de rêver. Denys Arcand pose toujours un regard affuté sur le monde contemporain, dans un nouveau film incisif et drôle. Franceinfo Culture

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse

