Toulouse Chrysalide / Rencontre avec les cinésates Le Cratère Toulouse, 20 décembre 2023, Toulouse. Chrysalide / Rencontre avec les cinésates Mercredi 20 décembre, 19h00 Le Cratère Achat des billets sur place ou en ligne Chrysalide, de Mathilde Barriol, Erwan Courvoisier, Elaïa Delon / 45min / France / 2023 / Avec Charline Sébille , Muriel Cariven, Delphin Domenget, Kévin Aziza, Rose Hamelin Synopsis : Après la mort de son père, Rose tente de surmonter ses cauchemars. Ses sentiments oscillent alors qu’elle apprend à accepter son deuil. Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.com/chrysalide-cm »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

