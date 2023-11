L’Etrange Noël de Mr Jack / Vendredi c’est permis ! Le Cratère Toulouse, 15 décembre 2023, Toulouse.

L’Etrange Noël de Mr Jack / Vendredi c’est permis ! Vendredi 15 décembre, 16h30 Le Cratère Achat des billets sur place ou en ligne

Film proposé par le Ciné Club de l’école Dupont Calas – Tarif unique à 3,50€

L’Etrange Noël de Mr Jack, de Henry Selick / 1h15 / États-Unis / Avec Danny Elfman, Chris Sarandon, Catherine O’Hara, William Hickey, Glenn Shadix

Synopsis : Jack Skellington, un épouvantail squelettique surnommé « le Roi des citrouilles », vit dans la ville d’Halloween. En tant que maître de l’épouvante, Jack occupe ses journées à préparer la prochaine fête d’Halloween. Mais le terrible épouvantail, lassé de cette vie répétitive et monotone, décide de partir. C’est alors qu’il découvre la ville de Noël. Après cette aventure, il revient chez lui, avec une idée originale en tête : et si cette année, c’étaient les habitants de la ville d’Halloween qui allaient fêter Noël ?

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse Le Cratère, cinéma d'Art et d'Essai à Toulouse. Cinéma associatif

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T16:30:00+01:00 – 2023-12-15T19:30:00+01:00

