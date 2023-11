De grandes espérances / Rencontre avec Mustapha Elriz et Philippe Pla Le Cratère Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse De grandes espérances / Rencontre avec Mustapha Elriz et Philippe Pla Le Cratère Toulouse, 14 décembre 2023, Toulouse. De grandes espérances / Rencontre avec Mustapha Elriz et Philippe Pla Jeudi 14 décembre, 20h00 Le Cratère Achat des billets sur place ou en ligne Dans le cadre des 25 ans d’IéS (Initiatives pour une Economie Solidaire) précédé d’un pot d’accueil à 19h30 De grandes espérances, de Sylvain Desclous / 1h45 / France / Avec Rebecca Marder, Benjamin Lavernhe, Emmanuelle Bercot, Marc Barbé, Pascal Elso, Thomas Thévenoud, Cédric Appietto, Jean-Emmanuel Pagni, Pascal Rénéric, Aurelie Marpeaux, Holy Fatma, Marie-Pierre Nouveau Synopsis : Madeleine, brillante et idéaliste jeune femme issue d’un milieu modeste, prépare l’oral de l’ENA dans la maison de vacances d’Antoine, en Corse. Un matin, sur une petite route déserte, le couple se trouve impliqué dans une altercation qui tourne au drame. Lorsqu’ils intègrent les hautes sphères du pouvoir, le secret qui les lie menace d’être révélé.​ Et tous les coups deviennent permis. Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.com/de-grandes-esperances »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.fr?nc=0011&lang=fr&ids=12053&ps=EMS0011 »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

