Loup y es-tu ? / Rencontre avec Clara Bouffartigue Lundi 11 décembre, 19h15 Le Cratère Achat des billets sur place ou en ligne

en présence de Catherine John, Cheffe de service Centres médico-psycho-pédagogiques Val Garonne, ASEI

Loup y es-tu ?, de Clara Bouffartigue / 1h25 / France

Synopsis : Des jeunes, des enfants et leurs parents viennent consulter, souffrance en bandoulière, sous le manteau ou sous la peau, c’est selon. Au centre médico-psycho-pédagogique, les soignants sont là pour les accompagner en thérapie. Par le jeu, le dialogue, le silence, en famille, en groupe ou individuellement, ils cheminent pour les aider à grandir. La nuit, dans les couloirs et la salle d’attente, entre rêve et cauchemar, un drôle de petit bonhomme s’anime et libère ses émotions. Il était une fois, derrière le symptôme, tapis dans l’ombre, des enfants, des adolescents et des parents qui avaient peur du loup… Loup y es-tu ?

Du centre médico-psycho-pédagogique, Clara Bouffartigue restitue le fonctionnement, en s’attachant à la diversité des méthodes thérapeutiques, du groupe de parole à la consultation familiale, des pratiques ludiques aux échanges plus classiques en face-à-face. Cette vue globale de l’institution se forme scène après scène, l’air de rien. Les CMPP sont des espaces dédiés à l’accueil d’enfants et de familles souffrant de difficultés relationnelles ou psychiques. Ce documentaire juste, sensible et pertinent nous restitue comment, au gré de séances et d’ateliers, un travail de soin s’élabore. Que peut le cinéma face à tant de désarroi ? Trouver la bonne distance et apporter, comme c’est le cas ici, de la sérénité au chaos. L’Obs

2023-12-11T19:15:00+01:00 – 2023-12-11T21:15:00+01:00

