Alegria Séfarade / Rencontre avec Suzy Cohen Samedi 9 décembre, 20h30 Le Cratère Achat des billets sur place ou en ligne

En partenariat avec l’association Hébraïca

Alegria Séfarade, de Suzy Cohen / 1h37 / France / Avec Haïm Vidal, Edmond Cohen, René Benbassat, Marc Arnaud, Gabriela Cohen-Carraud, Esther Benbassat, Myriam Tangy

Synopsis : Le pays de l’Égalité, la France est un rêve pour ma famille. Originaires d’Istanbul, ils ne sont pas Turcs mais Séfarades. En 1914, Joseph, l’aîné de quatre frères, décide de s’embarquer pour la France. Mais ce n’est qu’en 1924 qu’il pourra réaliser son souhait le plus cher. Un rêve qu’il veut partager avec toute sa famille. Entre imaginaire et réalité, ils vont devoir composer. Comment auraient-ils pu imaginer ce qui les attendait « au pays des Droits de l’homme » ?

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T20:30:00+01:00 – 2023-12-09T22:30:00+01:00

