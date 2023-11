La Mécanique des choses / Rencontre avec Alessandra Celesia Le Cratère Toulouse, 9 décembre 2023, Toulouse.

La Mécanique des choses / Rencontre avec Alessandra Celesia Samedi 9 décembre, 16h30 Le Cratère Achat des billets sur place ou en ligne

En partenariat avec l’Ecole Française de Psychothérapie EMDR (EFPE) de Toulouse

La Mécanique des choses, de Alessandra Celesia / 1h30 / France

Synopsis : « Suite à une chute du 8° étage, mon chat Tito est resté paralysé. En quête d’une solution, j’ai tapé “régénération moelle épinière” sur Internet et me suis retrouvée embarquée dans un essai clinique sur des patients humains en Chine… en tant que cinéaste pour faire un film, en tant que femme pour sauver mon chat. Avec mes compagnons de voyage, nous allons affronter nos blessures respectives, toutes impossibles à réparer a priori. Et tenter, malgré tout, de les réparer. »

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.com/la-mecanique-des-choses »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.fr?nc=0011&lang=fr&ids=11992&ps=EMS0011 »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T16:30:00+01:00 – 2023-12-09T18:30:00+01:00

2023-12-09T16:30:00+01:00 – 2023-12-09T18:30:00+01:00

Cinéma Toulouse