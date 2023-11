Les petits mâles / Rencontre avec Laurent Metterie Le Cratère Toulouse, 9 décembre 2023, Toulouse.

Les petits mâles / Rencontre avec Laurent Metterie Samedi 9 décembre, 14h00 Le Cratère Achat des billets sur place ou en ligne

En partenariat avec l’Astronef dans le cadre de la semaine Cul-turelle

Les petits mâles, de Laurent Metterie / 1h13 / France

Synopsis : Les Petits mâles donne la parole à une trentaine de garçons âgés de 7 à 18 ans, rencontrés partout en France et dans tous les milieux. Nous les avons interrogés sur les thèmes qui sont aujourd’hui au cœur des combats féministes : apparence physique et injonctions esthétiques, amours et amitiés, sexisme et violences sexuelles, fluidité des genres et droits des personnes LGBTQI. En résonance avec leurs propos, des femmes qui ont l’âge d’être leurs grand- mères déroulent le fil de leur vie, évoquant les « hommes d’hier ». Le contraste avec les garçons, hommes de demain, révèle l’ampleur des mutations en cours. Pensé comme un film d’éducation à l’égalité et contre le sexisme, Les petits mâles cherche à produire chez les jeunes une prise de conscience des mécanismes qui reproduisent les stéréotypes de genre et nourrissent les violences. En tendant ainsi un miroir aux adolescent·es, le film se présente comme un outil de réflexion et de discussion transgénérationnel.

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ Le Cratère, cinéma d'Art et d'Essai à Toulouse. Cinéma associatif

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T14:00:00+01:00 – 2023-12-09T16:00:00+01:00

Cinéma Toulouse