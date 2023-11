Non alignés : Scènes des archives Labudović / Rencontre avec Mila Turajlic Le Cratère Toulouse, 8 décembre 2023, Toulouse.

Non alignés : Scènes des archives Labudović, de Mila Turajlić / 1h40 / France

Synopsis : Des bobines de films dorment sur des étagères d’archives en Serbie. Elles regorgent d’images oubliées de liesses populaires, de sommets politiques, et parfois de luttes armées anticoloniales. Mila Turajlić les exhume une à une et part à la rencontre de celui qui les a filmées : Stevan Labudović. À partir de 1954, de Belgrade à Alger en passant par New York, ce filmeur passionné a capté sur pellicule, pour le compte de Tito et de l’ex-Yougoslavie, les combats anti-impérialistes et l’opposition à l’idée d’un monde bipolaire partagé entre l’Est et l’Ouest. Ses images racontent l’émergence du “Tiers-Monde” sur la scene internationale et une utopie politique : le mouvement des Non Alignés. Une époque où l’on croyait que le cinéma pouvait écrire l’histoire.

À partir d’images oubliées du caméraman attitré du Maréchal Tito, notamment de la première conférence des non-alignés en 1960, Mila Turajlic interroge jusqu’au vertige notre rapport à l’Histoire, à sa narration, au temps, à la mémoire. Dès lors, se pose comme rarement la question du sens des images que nous voyons. Elles sont d’une telle richesse, elles ouvrent tellement de portes, c’est-à-dire de sens possibles, que le vertige nous prend, et surtout l’émotion. Sa relation tissée avec Labudovic (mort en 2017) personnifie l’entre-deux sur lequel campe la cinéaste, moins soucieuse de déconstruire l’idéologie que de montrer comment un témoin de premier plan, parce qu’il a fabriqué les images d’une époque, en est devenu un acteur à part entière. Près d’un demi-siècle après leur réalisation et dans le contexte de la guerre en Ukraine, ces images, au carrefour de destins intimes et d’une histoire plus globale, résonnent d’une actualité particulièrement poignante. Les Inrockuptibles

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ Le Cratère, cinéma d'Art et d'Essai à Toulouse. Cinéma associatif

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T20:30:00+01:00 – 2023-12-08T22:30:00+01:00

Cinéma Toulouse