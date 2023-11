Ciné Guérillas: Scènes des archives Labudović / Rencontre avec Mila Turajlic Le Cratère Toulouse, 8 décembre 2023, Toulouse.

Ciné Guérillas: Scènes des archives Labudović / Rencontre avec Mila Turajlic Vendredi 8 décembre, 18h00 Le Cratère Achat des billets sur place ou en ligne

Ciné Guérillas: Scènes des archives Labudović, de Mila Turajlic / 1h34 / France

Synopsis : Des bobines de films dorment sur des étagères d’archives en Serbie. Elles regorgent d’images oubliées de liesses populaires, de sommets politiques, et parfois de luttes armées anticoloniales. Mila Turajlić les exhume une à une et part à la rencontre de celui qui les a filmées : Stevan Labudović. Ce caméraman attitré du président yougoslave Tito – qui fondait au même moment le mouvement des non-alignés – a ainsi rapporté le plus grand corpus d’images de la guerre d’indépendance de l’Algérie qui ne sont pas tournées depuis le point de vue de la France. Mila Turajlić s’embarque à ses côtés dans le récit de ses aventures dans le maquis algérien, guidée par les archives exceptionnelles que constituent ses bobines et ses journaux intimes, à la découverte d’un chapitre inédit de l’histoire du cinéma anticolonial.

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.com/cine-guerillas-scenes-des-archives-labudovic »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.fr?nc=0011&lang=fr&ids=11989&ps=EMS0011 »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T18:00:00+01:00 – 2023-12-08T20:00:00+01:00

2023-12-08T18:00:00+01:00 – 2023-12-08T20:00:00+01:00

Cinéma Toulouse