Juste Charity / Rencontre avec Floriane Devigne Jeudi 7 décembre, 18h00 Le Cratère Achat des billets sur place ou en ligne

Dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes En partenariat avec l’Amicale du Nid

Juste Charity, de Floriane Devigne / 1h17 / France / Avec Charity Jimohe

Synopsis : Contrainte à la prostitution à Nantes par un réseau de trafiquants, Charity, une jeune Nigériane, a osé briser la loi du silence. Un documentaire très fort qui dresse le portrait d’une battante face à l’adversité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-07T18:00:00+01:00 – 2023-12-07T20:00:00+01:00

