Farha / Rencontre avec La Compagnie Ici Là bas et Ailleurs / Cinépalestine Le Cratère Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Farha / Rencontre avec La Compagnie Ici Là bas et Ailleurs / Cinépalestine Le Cratère Toulouse, 6 décembre 2023, Toulouse. Farha / Rencontre avec La Compagnie Ici Là bas et Ailleurs / Cinépalestine Mercredi 6 décembre, 20h30 Le Cratère Achat des billets sur place ou en ligne Nous aurons le plaisir de retrouver comme chaque année le festival Cinépalestine. Farha, de Darin J. Sallam / 1h32 / Jordanie / Avec Ashraf Barhom, Karam Taher, Tala Gammoh, Ali Soliman, Sameera Asir Synopsis : Après avoir persuadé son père de poursuivre ses études en ville, le rêve d’une jeune Palestinienne est brisé par les événements déchirants de la Nakba. Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.com/farha »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.fr?nc=0011&lang=fr&ids=11986&ps=EMS0011 »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-06T20:30:00+01:00 – 2023-12-06T22:30:00+01:00

2023-12-06T20:30:00+01:00 – 2023-12-06T22:30:00+01:00 Cinéma Toulouse Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Le Cratère Adresse 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville Le Cratère Toulouse latitude longitude 43.588939;1.44595

Le Cratère Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/