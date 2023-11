Kuroneko / Rencontre avec Laurent Loualoup Le Cratère Toulouse, 2 décembre 2023, Toulouse.

Kuroneko / Rencontre avec Laurent Loualoup Samedi 2 décembre, 18h00 Le Cratère Achat des billets sur place ou en ligne

En partenariat avec l’association Toulouse Japon. Présentation des films et Dégustation de thé entre les deux séances

Kuroneko, de Kaneto Shindō / 1h40 / Japon / Avec Kichiemon Nakamura II, Nobuko Otowa, Kiwako Taichi, Kei Satō, Taiji Tonoyama, Rokkō Toura, Hideo Kanze, Eimei Esumi, Shōji Ōki, Kentarô Kaji, Joji Taki, Chiyo Okada

Synopsis : Une femme et sa belle fille sont violées et tuées par un groupe de samouraïs. Ivres de vengeance, elles renaissent sous la forme d’esprits chats et jurent de tuer tous les samouraïs. Jusqu’au jour où leur victime désignée est le fils de la femme, et donc mari de la jeune femme, revenu de la guerre.

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T18:00:00+01:00 – 2023-12-02T20:00:00+01:00

