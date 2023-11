Cajas Negras / Rencontre Le Cratère Toulouse, 24 novembre 2023, Toulouse.

La présentation du film et la discussion qui suivra sa diffusion seront animées par des membres toulousains de la Commission de la Vérité.

Cajas Negras, de Hannah Meszcaros-Martin / 1h20 / Colombie

Synopsis : Ce film traite du conflit armé colombien et analyse esthétiquement et politiquement des épisodes violents de « disparitions forcées » survenus en novembre 1985 à Bogota. Il est le résultat d’une collaboration entre la Commission colombienne de la Vérité et l’Agence Internationale d’Investigation Forensic Architecture.

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse

2023-11-24T20:30:00+01:00 – 2023-11-24T22:30:00+01:00

