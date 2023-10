Julie (en 12 chapitres) Le Cratère Toulouse, 19 novembre 2023, Toulouse.

Julie (en 12 chapitres) Dimanche 19 novembre, 20h00 Le Cratère Achat des billets sur place ou en ligne

Julie (en 12 chapitres), de Joachim Trier / 2h08 / France / Avec Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie, Herbert Nordrum, Hans Olav Brenner, Helene Bjørnebye

Synopsis : Oslo, de nos jours. Julie est une jeune femme pleine de ressource, mais à 30 ans, elle cherche encore sa voie. Bien qu’heureuse avec Aksel, un dessinateur à succès, aimant et protecteur, elle refuse l’enfant qu’il désire. Quand Julie le quitte pour Eivind, elle espère, une fois de plus, commencer une nouvelle vie.

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.com/julie-en-12-chapitres-2 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.fr?nc=0011&lang=fr&ids=11761&ps=EMS0011 »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-19T20:00:00+01:00 – 2023-11-19T22:00:00+01:00

2023-11-19T20:00:00+01:00 – 2023-11-19T22:00:00+01:00

Cinéma Toulouse