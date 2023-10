Vers un avenir radieux / Rencontre avec Paolo Revelli Le Cratère Toulouse, 18 novembre 2023, Toulouse.

Vers un avenir radieux / Rencontre avec Paolo Revelli Samedi 18 novembre, 20h00 Le Cratère Achat des billets sur place ou en ligne

Vers un avenir radieux, de Nanni Moretti / 1h36 / France / Avec Nanni Moretti, Margherita Buy, Silvio Orlando, Barbora Bobuľová, Mathieu Amalric

Synopsis : Giovanni, cinéaste italien renommé, s’apprête à débuter le tournage d’une fresque politique. Mais entre son couple en crise, son coproducteur au bord de la faillite et le monde du cinéma qui change, tout semble jouer contre lui. Toujours sur la corde raide, Giovanni va devoir repenser sa manière de faire s’il veut mener tout son petit monde vers un avenir radieux.

Entouré de ses acteurs fidèles et avec un humour qui, plus que jamais, sert d’antidote à la désespérance, Nanni Moretti signe un nouveau chapitre inspiré de son grand roman personnel et national. Les Echos

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.com/vers-un-avenir-radieux »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T20:00:00+01:00 – 2023-11-18T22:00:00+01:00

2023-11-18T20:00:00+01:00 – 2023-11-18T22:00:00+01:00

Cinéma Toulouse