Toulouse As bestas / Rencontre avec Marie Maillos Le Cratère Toulouse, 17 novembre 2023, Toulouse. As bestas / Rencontre avec Marie Maillos Vendredi 17 novembre, 20h00 Le Cratère Achat des billets sur place ou en ligne As bestas, de Rodrigo Sorogoyen / 2h17 / France / Avec Marina Foïs, Denis Ménochet, Luis Zahera, Diego Anido, Marie Colomb Synopsis : Antoine et Olga, un couple de français, sont installés depuis longtemps dans un petit village de Galice. Ils pratiquent une agriculture écoresponsable et restaurent des maisons abandonnées pour faciliter le repeuplement. Tout serait idyllique, si leur opposition à un projet d’éolienne ne faisait progressivement naître une tension avec leurs voisins. Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.com/as-bestas-2 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.fr?nc=0011&lang=fr&ids=11757&ps=EMS0011 »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Le Cratère
95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse
Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier
Haute-Garonne Occitanie
0561535053

