Persepolis / Découverte d’un film du catalogue Collège au cinéma Mercredi 15 novembre, 14h00 Le Cratère Achat des billets sur place ou en ligne

Ouvert à tous, venez échanger autour de ce film !

Persepolis, de Vincent Paronnaud, Marjane Satrapi / 1h35 / France / Avec Chiara Mastroianni, Danielle Darrieux, Catherine Deneuve, Simon Abkarian, Gabrielle Lopes Benites, François Jerosme, Tilly Mandelbrot, Sophie Arthuys, Arié Elmaleh, Mathias Mlekuz

Synopsis : Téhéran 1978 : Marjane, huit ans, songe à l’avenir et se rêve en prophète sauvant le monde. Choyée par des parents modernes et cultivés, particulièrement liée à sa grand-mère, elle suit avec exaltation les évènements qui vont mener à la révolution et provoquer la chute du régime du Chah. Avec l’instauration de la République islamique débute le temps des «commissaires de la révolution» qui contrôlent tenues et comportements. Marjane qui doit porter le voile, se rêve désormais en révolutionnaire. Bientôt, la guerre contre l’Irak entraîne bombardements, privations, et disparitions de proches. La répression intérieure devient chaque jour plus sévère. Dans un contexte de plus en plus pénible, sa langue bien pendue et ses positions rebelles deviennent problématiques. Ses parents décident alors de l’envoyer en Autriche pour la protéger.

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-15T14:00:00+01:00 – 2023-11-15T16:00:00+01:00

