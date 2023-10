Un homme qui crie Le Cratère Toulouse, 11 novembre 2023, Toulouse.

Un homme qui crie Samedi 11 novembre, 20h30 Le Cratère Achat des billets sur place ou en ligne

Un homme qui crie, de Mahamat-Saleh Haroun / 1h32 / France / Avec Youssouf Djaoro, Diouc Koma, Emile Abossolo M’bo, Hadje Fatime N’Goua, Marius Yelolo

Synopsis : Le Tchad de nos jours. Adam, la soixantaine, ancien champion de natation est maitre nageur de la piscine d’un hôtel de luxe à N’Djamena. Lors du rachat de l’hôtel par des repreneurs chinois, il doit laisser la place à son fils Abdel. Il vit très mal cette situation qu’il considère comme une déchéance sociale.Le pays est en proie à la guerre civile et les rebelles armés menacent le pouvoir. Le gouvernement, en réaction, fait appel à la population pour un « effort de guerre » exigeant d’eux argent ou enfant en âge de combattre les assaillants. Adam est ainsi harcelé par son Chef de Quartier pour sa contribution. Mais Adam n’a pas d’argent, il n’a que son fils…

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ Le Cratère, cinéma d'Art et d'Essai à Toulouse. Cinéma associatif

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T20:30:00+01:00 – 2023-11-11T22:30:00+01:00

