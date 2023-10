Daratt Le Cratère Toulouse, 11 novembre 2023, Toulouse.

Daratt, de Mahamat-Saleh Haroun / 1h35 / France / Avec Ali Barkai, Youssouf Djaoro, Aziza Hisseine, Aziza Hisseine, Khayar Oumar Defallah, Djibril Ibrahim, Hadje Fatime N’Goua, Garba Issa, Abderamane Abakar

Synopsis : Tchad, 2006. Le gouvernement a accordé l’amnistie à tous les criminels de guerre. Atim, seize ans, reçoit un revolver des mains de son grand-père pour aller tuer l’assassin de son père…

Poursuivre sa vengeance ou tourner la page, tel est l’enjeu de ce film magnifique. Fable morale simple, Daratt puise toute sa force dans sa mise en scène au cordeau, qui invente son langage propre, et dans laquelle chaque plan, chaque mouvement de caméra ramasse un canevas explosif d’enjeux personnels et historiques. Le résultat donne un film politique qui vaut mieux que le cahier des charges habituel du world cinema. Libération

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie Le Cratère, cinéma d'Art et d'Essai à Toulouse. Cinéma associatif

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

