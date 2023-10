L’olivier sauvage / Rencontre avec Kamel Azouz Le Cratère Toulouse, 11 novembre 2023, Toulouse.

L’olivier sauvage, de Kamel Azouz / 1h26 / France

Synopsis : Originaire d’un village de Kabylie en Algérie, Méziane Azaiche arrive en France à l’âge de 23 ans. Sa détermination sans faille et son ouverture d’esprit, puisées dans sa passion pour le spectacle vivant et l’art en général, pallient une instruction sommaire. Méziane est un personnage authentique à la générosité singulière. Malgré les désillusions, il trace son chemin pas à pas et son parcours atypique, ponctué de rencontres improbables, visite plus de soixante-dix années d’histoire commune entre la France et l’Algérie. C’est l’histoire du créateur du Cabaret Sauvage, devenu aujourd’hui l’une des salles de spectacle les plus prestigieuses et éclectiques de France. C’est le récit universel d’un immigré, un homme venu d’ailleurs, qui a défié toutes les adversités afin de réaliser son rêve et de conquérir sa liberté.

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T16:30:00+01:00 – 2023-11-11T18:30:00+01:00

