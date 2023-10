Les Insulaires / Rencontre avec Maxime Faure, Adam W. Pugliese Le Cratère Toulouse, 10 novembre 2023, Toulouse.

Les Insulaires / Rencontre avec Maxime Faure, Adam W. Pugliese Vendredi 10 novembre, 19h30 Le Cratère Achat des billets sur place ou en ligne

Cycle Cinéma et architecture #1 en partenariat avec la Maison de l’Architecture Occitanie – Pyrénées et l’école nationale supérieure d’architecture de Toulouse.

Les Insulaires, de Maxime Faure, Adam W. Pugliese / 59 min / France

Synopsis : Au bord d’une rivière, entre une forêt et une montagne au sommet enneigé, les tours d’un quartier émergent dans la brume : LES ÎLES. Ses habitants semblent y vivre depuis toujours. Pourtant, il faudra bientôt quitter les lieux. Là, à quelques kilomètres de la Suisse voisine, les 257 familles de ce grand ensemble se préparent au déménagement. Les grues s’activent annonçant une démolition imminente. Ici prochainement : une majorité de résidences privées. Alors comment mettre 10, 20, 45 ans de vie en carton ? Et pour aller où ?

